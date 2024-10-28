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Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Александр Бастрыкин, председатель СК, поручил предоставить ему доклад о ходе проверки, которую сейчас проводят свердловские следователи в связи с травмированием девятилетней девочки в «Манином Парке» в Верхней Пышме.
Напомним, девочка нечаянно зацепилась за острый край конструкции скалодрома мизинцев, когда спрыгивала, в результате чего лишилась подушечки пальца. После этого девочки пришили палец к ладони, чтобы у него был шанс восстановиться.
В центральном аппарате СК поставили проведение проверки на контроль.
Напомним, девочка нечаянно зацепилась за острый край конструкции скалодрома мизинцев, когда спрыгивала, в результате чего лишилась подушечки пальца. После этого девочки пришили палец к ладони, чтобы у него был шанс восстановиться.
В центральном аппарате СК поставили проведение проверки на контроль.
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