На дороге между Екатеринбургом и Пермью полыхала фура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не самый ординарный пожар пришлось тушить сегодня, 30 октября, пожарным из Красноуфимска. Их вызвали на загородную трассу, где неожиданно заполыхала грузовая фура.Как сообщает главное управление МЧС по Свердловской области, фура загорелась на участке автодороги «Пермь-Екатеринбург», который относится к территориально к Бисерсткому городскому округу. А огнеборцев пришлось звать из Красноуфимска, самого близкого населённого пункта.На тушение «пожара на колёсах» красноуфимским огнеборцам понадобилось всего семь минут. А вот на то, чтобы выяснить причины возгорания потребуется времени побольше. Сгоревшую фуру уже осмотрели специалисты, на которых возложена эта задача.