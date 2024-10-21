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Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Треть жителей Екатеринбурга заранее готовятся к ноябрьским распродажам, посвящённым Всемирному дню шопинга, 11 ноября, и Чёрной пятнице. В среднем жители уральской столицы готовятся потратить на распродажах более 28 тысяч рублей.
К такому выводу пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, проводившие опрос. По их данным, остальные не готовятся к ноябрьским скидкам заранее. Лишь 26% составляют списки нужных товаров заранее, а 18% выделяют на покупки определённый бюджет. Из них около 20% рассчитывают потратить не более 10 тысяч рублей, 25% – не более 20 тысяч, а 4% – не более 30 тысяч.
Большинство – 31% – на распродажах покупает одежду и обувь, 29% – подарки на новогодние праздники, 18% – товары для красоты и здоровья, 14% – умные гаджеты, 12% – бытовую технику и электронику.
К такому выводу пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, проводившие опрос. По их данным, остальные не готовятся к ноябрьским скидкам заранее. Лишь 26% составляют списки нужных товаров заранее, а 18% выделяют на покупки определённый бюджет. Из них около 20% рассчитывают потратить не более 10 тысяч рублей, 25% – не более 20 тысяч, а 4% – не более 30 тысяч.
Большинство – 31% – на распродажах покупает одежду и обувь, 29% – подарки на новогодние праздники, 18% – товары для красоты и здоровья, 14% – умные гаджеты, 12% – бытовую технику и электронику.
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