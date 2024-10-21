На Рефтинском водохранилище спасли лодочника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Купальный сезон в Свердловской области давно позади, но это не означает, что с ним закончились и риски утонуть. Это чуть не случилось сегодня, 29 октября, на Рефтинском водохранилище с мужчиной, который решил поплавать в лодке.Сегодня днём тревожный сигнал поступил на телефон спасательной службы. Звонивший сообщил, что в водах рефтинского водохранилища барахтается человек и не может самостоятельно доплыть до берега. На вызов были направлены инспектора ГИМС МЧС России. В районе турбазы «Чайка» они действительно увидели в воде человека и направили свой катер (на котором и прибыли к месту происшествия) к нему.Спасатели человека из воды вытащили, оказали необходимую медпомощь и доставили на берег, где его уже ждали врачи. Выяснилось, что, к счастью несостоявшийся, утопленник решил покататься на лодке. В какой-то момент судёнышко опрокинулось, так человек и оказался в воде.