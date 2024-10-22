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Обвиняемую в убийстве Далера Бобиева Веронику Наумову избила сокамерница
Фото: Вечерние ведомости
На судебное заседание по делу о гибели Далера Бобиева, которое прошло вчера, обвиняемая в его убийстве опекунша Вероника Наумова пришла в гематомах. На это обратили внимание журналисты.
Как объяснила «Четвёртому каналу» адвокат Наумовой, они появились после драки с сокамерницей, конфликт с которой возник из-за бытовых проблем. Само заседание проходило в закрытом режиме, поэтому сфотографировать подсудимую журналистам не удалось. Со слов участников процесса, Вероника Наумова похудела на 40 килограмм.
На этом же заседании было сказано, что только повторной судебно-медицинской экспертизе удалось установить точную причину смерти мальчика – утопление. Ранее об этой причине смерти уже сообщалось с формулировкой «от механической асфиксии вследствие утопления».
Следующее заседание по делу Наумовой назначили на 22 ноября на 10.30, оно также пройдут в закрытом режиме.
Как объяснила «Четвёртому каналу» адвокат Наумовой, они появились после драки с сокамерницей, конфликт с которой возник из-за бытовых проблем. Само заседание проходило в закрытом режиме, поэтому сфотографировать подсудимую журналистам не удалось. Со слов участников процесса, Вероника Наумова похудела на 40 килограмм.
На этом же заседании было сказано, что только повторной судебно-медицинской экспертизе удалось установить точную причину смерти мальчика – утопление. Ранее об этой причине смерти уже сообщалось с формулировкой «от механической асфиксии вследствие утопления».
Следующее заседание по делу Наумовой назначили на 22 ноября на 10.30, оно также пройдут в закрытом режиме.
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