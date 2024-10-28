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Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге обещают повышение зарплат на 20% в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти пообещали водителям общественного транспорта повышение зарплат в следующем году на 20%, отметив, что водители автобусов уже зарабатывают до 140 тысяч рублей, а водители троллейбусов – до 107 тысяч.
Как сообщили в городской администрации, повышение зарплат стало возможно благодаря переходом перевозчиков на брутто-контракты.
Согласно данным «Гортранса», в октябре средний доход водителей автобусов составил 107 224 рубля, водителей троллейбусов – 81 776, водителей трамваев – 86 791, кондукторов – 70 030, технических работников – 69 101. Теперь специалистам обещают, что их зарплаты вырастут ещё на 20%.
Напомним, что проблемы с транспортом в уральской столице ещё остаются. Так, градоначальнику Алексею Орлову пришлось отвечать на критику спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая, ссылаясь на жалобы екатеринбуржцев, предложила Орлову попробовать уехать на общественном транспорте от ТРЦ «Гринвич».
Как сообщили в городской администрации, повышение зарплат стало возможно благодаря переходом перевозчиков на брутто-контракты.
Согласно данным «Гортранса», в октябре средний доход водителей автобусов составил 107 224 рубля, водителей троллейбусов – 81 776, водителей трамваев – 86 791, кондукторов – 70 030, технических работников – 69 101. Теперь специалистам обещают, что их зарплаты вырастут ещё на 20%.
«Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10 %, а затем – увеличили на 30 %. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%»,
– рассказали в мэрии.
Напомним, что проблемы с транспортом в уральской столице ещё остаются. Так, градоначальнику Алексею Орлову пришлось отвечать на критику спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая, ссылаясь на жалобы екатеринбуржцев, предложила Орлову попробовать уехать на общественном транспорте от ТРЦ «Гринвич».
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