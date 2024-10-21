Платформа «Авито Авто» создала свой журнал

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новый способ общаться с автовладельцами, производителями машин и продавцами начала осваивать популярная интернет-платформа «Авито Авто». Ресурс запустил проект собственного журнала.Журнал от «Авито Авто» будет называться «Нам по пути». Презентация его состоялась на днях в Москве при участии представителей интернет-платформы, главного редактора журнала «За Рулём» Максима Кадакова, известных автоблогеров Стаса Асафьева и Ангелины Аникеевой. Последние, в частности, поучаствовали в паблик-токе, который состоялся в рамках презентации и был посвящен будущему автомобильного рынка в России.«Запуская журнал, мы действуем в рамках нашей стратегии, согласно которой стремимся делать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее. Сегодня Авито Авто посещают более 36 миллионов пользователей в месяц. На платформе опубликовано 2,3 миллионов объявлений, по которым в среднем совершается 28 тысяч сделок в день. Эти цифры – доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Мы знаем всё об автомобилях и готовы делиться накопленной экспертизой с нашей аудиторией. Уверены, что этот проект станет не только важным направлением развития нашей компании, но и навигатором в мире авто для читателей», — пояснила Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто», необходимость в таком журнале.Что касается контента, то планируется наполнять журнал полезными и важными для автовладельцев материалами. Это новости автомира, лайфхаки по выбору и покупке машин, статьи об истории различных марок автомобилей. Регулярно в журнале будут появляться эксклюзивные статьи о новинках китайского автопрома. Их подготовят сотрудники редакционной команды в Китае.По расчётам руководства «Авито», новое медиа станет, помимо прочего, просветительским проектом, который позволит популяризировать автоиндустрию среди массовой аудитории. Есть надежды и на то, что с помощью журнала можно будет оказывать позитивное влияние на отрасль автомобилестроения.