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В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС
Фото: МЧС Свердловской области
В Екатеринбурге на территории нефтебазы провели пожарно-тактические учения МЧС. Специалисты отрабатывали тушение резервуара для хранения топлива.
Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, в учениях было задействовало 60 человек личного состава и 20 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.
Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, в учениях было задействовало 60 человек личного состава и 20 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.
«Учения позволили проверить готовность к ликвидации подобных ЧС, отработать навыки и действия сотрудников МЧС России, а также улучшить взаимодействие между экстренными службами и администрацией объекта»,
– рассказали в ведомстве.
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