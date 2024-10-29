В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС





– рассказали в ведомстве. «Учения позволили проверить готовность к ликвидации подобных ЧС, отработать навыки и действия сотрудников МЧС России, а также улучшить взаимодействие между экстренными службами и администрацией объекта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на территории нефтебазы провели пожарно-тактические учения МЧС. Специалисты отрабатывали тушение резервуара для хранения топлива.Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, в учениях было задействовало 60 человек личного состава и 20 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.