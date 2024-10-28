Берёзовское предприятие после штрафа оформило лицензию на использование скважины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском городском округе местное предприятие ООО «Триада-Холдинг Урал» пользовалось водоразборной скважиной в хозяйственно-бытовых целях, не имея при этом лицензии на пользование недрами.Это выяснилось после проверки свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ведомство направило юридическому лицу представление об устранении нарушений закона, а в отношении должностного лица возбудило дело по статье 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами), которое передало в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.По итогу должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей. После этого предприятие также получило лицензию на пользование скважиной, сообщили в областной прокуратуре.