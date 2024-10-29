Нарушителя с Режевского водохранилища привлекли к суду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В этом году было заметно повышенное внимание правоохранительных органов к нарушениям на воде. И происходило это не только в Екатеринбурге, где подобный интерес к маломерному транспорту объяснялся несколькими несчастными случаями с участием лодок и катеров. «Нарушителей на воде» ловили по всей Свердловской области.На Режевском водохранилище тоже был выявлен человек, который не по правилам использовал маломерное судно. Мужчина применял маломерное судно с мотором мощностью 220 лошадиных сил в коммерческих целях. При этом он не проходил необходимую регистрацию и не имел прав на вождение подобным водным паспортом.О нарушителе стало известно Егоршинской транспортной прокуратуре, и она отправилась с исковым заявлением в суд. Для начала был наложен запрет на использование судна. А сегодня появилась новость, что суд удовлетворил исковые требования транспортного прокурора. ИП-нарушитель теперь обязан зарегистрировать своё маломерное судно, получить квалификационный документ на управление им, а также пройти процедуру освидетельствования и классификации в ФАУ «Российское Классификационное общество». Устранение нарушений на контроле у транспортной прокуратуры.