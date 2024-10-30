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В МВД и СК подтвердили информацию об убийстве тестем зятя на охоте в Свердловской области
Фото предоставлено свердловским СК
В полиции и СК подтвердили информацию о семейной трагедии, произошедшей на территории Зайковского участкового лесничества в Ирбитском районе Свердловской области, где тесть нечаянно застрелил своего зятя, с которым поехал на охоту.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, в том районе, куда поехали мужчины, действительно водятся медведи, для защиты от которых тесть взял с собой карабин.
Сама трагедия произошла вечером 26 октября. По версии следствия, тесть нажал на курок, когда снимал с себя карабин с чехлом (он висел у него на груди), чтобы найти свой фонарик и помочь родственнику в поисках потерянной по дороге вещи. О случившемся мужчина тут же сообщил местному егерю, попросив вызвать скорую помощь. Однако, к сожалению, его зять скончался ещё до прибытия медиков.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых, в том районе, куда поехали мужчины, действительно водятся медведи, для защиты от которых тесть взял с собой карабин.
Сама трагедия произошла вечером 26 октября. По версии следствия, тесть нажал на курок, когда снимал с себя карабин с чехлом (он висел у него на груди), чтобы найти свой фонарик и помочь родственнику в поисках потерянной по дороге вещи. О случившемся мужчина тут же сообщил местному егерю, попросив вызвать скорую помощь. Однако, к сожалению, его зять скончался ещё до прибытия медиков.
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