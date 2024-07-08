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У резиденции свердловского губернатора вновь прошёл пикет против строительства мусорного полигона
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
У резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге продолжаются одиночные пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Сегодня с плакатом вышла жительница Щелкуна Галина Ивановна.
Женщина высказала те же опасения, которые во вторник озвучивала жительница Никольского. Они опасаются, что скопление мусора, которые хотят разместить на сельхозземлях, где находятся торфяники, приведёт к пожарам, а вследствие и к тлению торфа, из-за чего в округе воздух будет постоянно загрязнён.
Женщина высказала те же опасения, которые во вторник озвучивала жительница Никольского. Они опасаются, что скопление мусора, которые хотят разместить на сельхозземлях, где находятся торфяники, приведёт к пожарам, а вследствие и к тлению торфа, из-за чего в округе воздух будет постоянно загрязнён.
«Я хочу дышать чистым воздухом и полевыми цветами, а не гарью и дымом, которые будет источать эта "мусорка", которая находится рядом с торфом»,
– сказала женщина.
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