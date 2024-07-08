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У резиденции губернатора в Екатеринбурге продолжаются пикеты сысертчан
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня, 9 июля, к резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева на одиночный пикет приехала ещё одна жительница Сысертского района, выступающая против строительства мусорного полигона на сельхозземлях.
Женщина из села Никольское утверждает, что на месте планируемого «экокластера» «Екатеринбург-Юг» большие залежи торфа. Она опасается, что возникший пожар на будущей свалке приведёт к распространению огня на большие территории, что, по её мнению, негативно отразится на жителях прилегающих районов Свердловской и Челябинской областей.
Через некоторое время к пикетчице вышел помощник уполномоченного по правам человека в Свердловской области. У них состоялся разговор, но к какому-либо решению вопроса, по словам жительницы Сысертского района, это не привело. Подводя итог, она заявила, что сысертчане продолжат пикеты против строительства мусорного полигона, «потому что родина у них одна, в отличие от лиц с двойным гражданством».
Женщина из села Никольское утверждает, что на месте планируемого «экокластера» «Екатеринбург-Юг» большие залежи торфа. Она опасается, что возникший пожар на будущей свалке приведёт к распространению огня на большие территории, что, по её мнению, негативно отразится на жителях прилегающих районов Свердловской и Челябинской областей.
Через некоторое время к пикетчице вышел помощник уполномоченного по правам человека в Свердловской области. У них состоялся разговор, но к какому-либо решению вопроса, по словам жительницы Сысертского района, это не привело. Подводя итог, она заявила, что сысертчане продолжат пикеты против строительства мусорного полигона, «потому что родина у них одна, в отличие от лиц с двойным гражданством».
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