Возрастное ограничение 18+
В пикет против полигона в Сысертском районе снова вышла жительница села Никольское
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня, 10 июля, у резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. С плакатом стоит жительница села Никольское.
Накануне к резиденции губернатора Свердловской области выходила в пикет её односельчанка.
«Удаляя мусорный полигон на 90 километров от города, вы не подумали о людях, которые будут жить в радиусе 50 километров»,
– говорит пикетчица, обращаясь к Евгению Куйвашеву.
Накануне к резиденции губернатора Свердловской области выходила в пикет её односельчанка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Молодые единороссы решили «перекрыть» надпись «Либеротабург» на въезде в Екатеринбург баннером
06 июля 2024
06 июля 2024