С уличённого в подлоге лесничего из Ирбита взыскали более 70 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ирбитский районный суд удовлетворил прокурорское требование взыскать с лесничего, которого обвиняли в служебном подлоге, 73 тысячи рублей. Эти деньги должны быть выплачены в доход государства.Суд над ирбитским лесничим, уличённым в служебном подлоге, прошёл в мае текущего года. Он обвинялся в том, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года получил от знакомых 144 кубических метров древесины за то, что внёс ложные сведения в акт осмотра лесосеки о проведенной очистке мест рубок от порубочных остатков. Тем самым он скрыл нарушения требований санитарной безопасности в лесах и позволил лесозаготовителям избежать административной ответственности. Лесника признали виновным и в качестве наказания назначили 240 часов обязательных работ.Сейчас Ирбитской межрайонной прокуратуре удалось взыскать с лесника выплату в размере 73 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости полученной им в качестве вознаграждения за служебное преступление древесины. Разумеется, нечистый на руку лесничий лишился не только денег, но и работы в Ирбитском лесничестве, откуда он был уволен.