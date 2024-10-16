В школе ЯНАО девятиклассник выстрелил из пневматики в ногу другому ученику

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В городе Губкинский в ЯНАО подросток пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил в ученика, пуля попала в ногу.По данным СК, ученик произвел выстрел,«демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет».«Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему», — сообщает СК по региону.В прокуратуре ЯНАО уточняют, что пистолет принес учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 9». Пострадавшему мальчику оказали медпомощь.Возбуждено дело по статьям о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В школе проводят проверку.