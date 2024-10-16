Возрастное ограничение 18+
В школе ЯНАО девятиклассник выстрелил из пневматики в ногу другому ученику
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Губкинский в ЯНАО подросток пронес в школу пневматический пистолет и выстрелил в ученика, пуля попала в ногу.
По данным СК, ученик произвел выстрел,«демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет».
«Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему», — сообщает СК по региону.
В прокуратуре ЯНАО уточняют, что пистолет принес учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 9». Пострадавшему мальчику оказали медпомощь.
Возбуждено дело по статьям о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В школе проводят проверку.
По данным СК, ученик произвел выстрел,«демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет».
«Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему», — сообщает СК по региону.
В прокуратуре ЯНАО уточняют, что пистолет принес учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 9». Пострадавшему мальчику оказали медпомощь.
Возбуждено дело по статьям о халатности и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. В школе проводят проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Питание в екатеринбургскую школу №79 поставляла столовая, директор которой уже имеет уголовные обвинения
14 октября 2024
14 октября 2024
Из-за скользкого крыльца екатеринбургский автосалон лишился больше полмиллиона рублей
14 октября 2024
14 октября 2024