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СКР: против экс-сенатора Арашукова возбудили дело о взятке сотруднику ФСИН
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В отношении бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова возбудили дело о крупной взятке.
Арашуков, напомним, осуждён на пожизненное и содержится в ИК-6 («Черный дельфин»).
По версии следствия, с июля по октябрь этого года Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей.
Деньги, по данным СКР, предполагались за привилегированные условия содержания — «получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным».
В ведомстве добавили, что об этом в органы сообщил сам сотрудник УФСИН.
Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника. Дело возбуждено также в отношении его адвоката.
Арашуков, напомним, осуждён на пожизненное и содержится в ИК-6 («Черный дельфин»).
По версии следствия, с июля по октябрь этого года Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей.
Деньги, по данным СКР, предполагались за привилегированные условия содержания — «получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным».
В ведомстве добавили, что об этом в органы сообщил сам сотрудник УФСИН.
Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника. Дело возбуждено также в отношении его адвоката.
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