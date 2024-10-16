СКР: против экс-сенатора Арашукова возбудили дело о взятке сотруднику ФСИН

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В отношении бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова возбудили дело о крупной взятке.Арашуков, напомним, осуждён на пожизненное и содержится в ИК-6 («Черный дельфин»).По версии следствия, с июля по октябрь этого года Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей.Деньги, по данным СКР, предполагались за привилегированные условия содержания — «получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным».В ведомстве добавили, что об этом в органы сообщил сам сотрудник УФСИН.Арашукову предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника. Дело возбуждено также в отношении его адвоката.