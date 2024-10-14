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«Сотрудник ФСБ» выманил у профессора екатеринбургского университета почти 12 миллионов рублей наличными
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне в екатеринбургский отдел полиции №9, что на улице Крылова, пришёл профессор крупного вуза и написал заявление о мошенничестве, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотруднику университета поступило сообщение от якобы «замполита госпиталя Росгвардии» с предложением поговорить с сотрудником ФСБ, курирующим госпиталь. «Сотрудник ФСБ» заявил профессору, что от его имени неизвестные перевели значительную сумму неким «иноагентам», и сказал о необходимости выявить этих «злоумышленников». После с профессором связался ещё один человек — «следователь», который сообщил о необходимости «продекларировать» денежные средства.
Вечером того же дня к дому профессора пришёл курьер, который назвал ранее озвученное профессору «следователем» кодовое слово, после чего профессор, не подозревая неладного, отдал этому курьеру 11 миллионов 900 тысяч рублей наличными. Курьер оставил профессору документ и ключ от сейфовой ячейки, а также сообщил, что после «декларирования» деньги ему вернут. Однако после этого все участники схемы перестали выходить на связь с сотрудником вуза, и он понял, что стал жертвой аферистов.
Е1 уточняет, что профессор работает в Уральском государственном медицинском университете, а кодовое слово, которое ему назвал курьер — «ритмокардиография».
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Отметим, что подобная мошенническая схема («с вами свяжется сотрудник ФСБ») в последнее время стала крайне распространённой — подобные сообщения поступают сотрудникам уральских вузов, известным депутатам и чиновникам. Порой на уловки лжесотрудников ФСБ ведутся люди с несколькими высшими образованиями и имеющие учёные степени и звания.
Сотруднику университета поступило сообщение от якобы «замполита госпиталя Росгвардии» с предложением поговорить с сотрудником ФСБ, курирующим госпиталь. «Сотрудник ФСБ» заявил профессору, что от его имени неизвестные перевели значительную сумму неким «иноагентам», и сказал о необходимости выявить этих «злоумышленников». После с профессором связался ещё один человек — «следователь», который сообщил о необходимости «продекларировать» денежные средства.
Вечером того же дня к дому профессора пришёл курьер, который назвал ранее озвученное профессору «следователем» кодовое слово, после чего профессор, не подозревая неладного, отдал этому курьеру 11 миллионов 900 тысяч рублей наличными. Курьер оставил профессору документ и ключ от сейфовой ячейки, а также сообщил, что после «декларирования» деньги ему вернут. Однако после этого все участники схемы перестали выходить на связь с сотрудником вуза, и он понял, что стал жертвой аферистов.
Е1 уточняет, что профессор работает в Уральском государственном медицинском университете, а кодовое слово, которое ему назвал курьер — «ритмокардиография».
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Отметим, что подобная мошенническая схема («с вами свяжется сотрудник ФСБ») в последнее время стала крайне распространённой — подобные сообщения поступают сотрудникам уральских вузов, известным депутатам и чиновникам. Порой на уловки лжесотрудников ФСБ ведутся люди с несколькими высшими образованиями и имеющие учёные степени и звания.
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