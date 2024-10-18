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Заключение контракта на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Новые троллейбусы, призванные частично обновить устаревший троллейбусный парк города, могут поступить в Екатеринбург с задержкой —заключение контракта на поставку новых машин в Екатеринбург пришлось отложить.
Согласно данным с сайта госзакупок, межотраслевая комиссия по осуществлению закупок муниципального образования «город Екатеринбург» определила победителем аукциона на поставку 50 троллейбусов компанию «Синара», однако накануне жалобу в ФАС подал другой участник аукциона — компания «Транс-Альфа» из Вологды. В результате определение поставщика приостановлено до окончания рассмотрения жалобы.
Напомним, 50 троллейбусов «Синара» пообещала поставить за 1,633 млрд рублей. Производство троллейбусов этой корпорации расположено в Челябинске, завод был введён в эксплуатацию в прошлом году.
Согласно данным с сайта госзакупок, межотраслевая комиссия по осуществлению закупок муниципального образования «город Екатеринбург» определила победителем аукциона на поставку 50 троллейбусов компанию «Синара», однако накануне жалобу в ФАС подал другой участник аукциона — компания «Транс-Альфа» из Вологды. В результате определение поставщика приостановлено до окончания рассмотрения жалобы.
Скриншот Вечерних ведомостей с сайта госзакупок
Напомним, 50 троллейбусов «Синара» пообещала поставить за 1,633 млрд рублей. Производство троллейбусов этой корпорации расположено в Челябинске, завод был введён в эксплуатацию в прошлом году.
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