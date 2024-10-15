ГД приняла закон об увеличении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об увеличении МРОТ с 1 января следующего года.МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей, сообщает пресс-служба ГД.По словам спикера Володина, увеличение минимального размера оплаты труда коснется более 4 млн работающих граждан.К 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей, рассчитывают депутаты.