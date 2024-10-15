У Свердловского областного суда поменялись номера

Публикуем новые номера:

227-06-10 – приёмная граждан

227-06-11 – канцелярия по уголовным делам I инстанция

227-06-12 – канцелярия по уголовным делам II инстанция

227-06-13 – канцелярия по административным делам

227-06-14 – канцелярия по гражданским делам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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