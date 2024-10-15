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У Свердловского областного суда поменялись номера
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловском областном суде предупредили об изменении номеров телефонов приёмной граждан и канцелярии.
Напомним, сайты почти всех судов общей юрисдикции российских судов не открываются уже больше двух недель. Среди них и Свердловской областной суд, в связи с чем ему приходятся информировать население через другие источники. Например, телеграм-канал.
Ранее мы писали, что сайты российских судов могут не заработать до конца 2024 года.
Публикуем новые номера:
227-06-10 – приёмная граждан
227-06-11 – канцелярия по уголовным делам I инстанция
227-06-12 – канцелярия по уголовным делам II инстанция
227-06-13 – канцелярия по административным делам
227-06-14 – канцелярия по гражданским делам
227-06-10 – приёмная граждан
227-06-11 – канцелярия по уголовным делам I инстанция
227-06-12 – канцелярия по уголовным делам II инстанция
227-06-13 – канцелярия по административным делам
227-06-14 – канцелярия по гражданским делам
Напомним, сайты почти всех судов общей юрисдикции российских судов не открываются уже больше двух недель. Среди них и Свердловской областной суд, в связи с чем ему приходятся информировать население через другие источники. Например, телеграм-канал.
Ранее мы писали, что сайты российских судов могут не заработать до конца 2024 года.
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