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Омбудсмен: в России 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В российских семьях, которые находятся в так называемом социально опасном положении, сегодня проживают около 220 тысяч детей.
Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч», — заявила она на форуме во Владивостоке (цитата по РИА Новости).
По словам омбудсмена, у таких детей «риск попадания в учреждение очень высок». По данным на 1 июля, в детских стационарных учреждениях в России находятся более 58 тысяч детей.
Добавим, что семьи относят к категории социально опасного положения по нескольким критериям, в том числе — неисполнение обязанностей родителей по жизнеобеспечению детей (отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, ухода и лечения), жестокое обращение с детьми со стороны родителей и др.
Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч», — заявила она на форуме во Владивостоке (цитата по РИА Новости).
По словам омбудсмена, у таких детей «риск попадания в учреждение очень высок». По данным на 1 июля, в детских стационарных учреждениях в России находятся более 58 тысяч детей.
Добавим, что семьи относят к категории социально опасного положения по нескольким критериям, в том числе — неисполнение обязанностей родителей по жизнеобеспечению детей (отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, ухода и лечения), жестокое обращение с детьми со стороны родителей и др.
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