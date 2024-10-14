Омбудсмен: в России 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В российских семьях, которые находятся в так называемом социально опасном положении, сегодня проживают около 220 тысяч детей.Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.«Важная цифра, на которую я хочу обратить внимание, это дети в семьях в социально опасном положении, которые стоят на учете. И таких у нас детей 220 тысяч», — заявила она на форуме во Владивостоке (цитата по РИА Новости).По словам омбудсмена, у таких детей «риск попадания в учреждение очень высок». По данным на 1 июля, в детских стационарных учреждениях в России находятся более 58 тысяч детей.Добавим, что семьи относят к категории социально опасного положения по нескольким критериям, в том числе — неисполнение обязанностей родителей по жизнеобеспечению детей (отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, ухода и лечения), жестокое обращение с детьми со стороны родителей и др.