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В Сухом Логу в доме на Белинского произошёл взрыв газа
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
Свердловское управление МЧС сообщает о «хлопке газовоздушной смеси» в Сухом Логу. Инцидент произошёл сегодня днём.
По оперативной информации спасателей, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Белинского. От взрывной волны выбило окна в подъезде и двух квартирах. При этом видимых повреждений несущих строительных конструкций не выявлено.
Информации о пострадавших пока не поступало.
По оперативной информации спасателей, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Белинского. От взрывной волны выбило окна в подъезде и двух квартирах. При этом видимых повреждений несущих строительных конструкций не выявлено.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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