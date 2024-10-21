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На Ставрополье объяснили появление «помятого» памятника Сталину
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе в СМИ и соцсетях завирусилось фото с «помятым» памятником Иосифу Сталину, который расположен в станице Галюгаевской Ставропольского края.
Как выяснили местные журналисты, скульптура стоит там уже около семи лет.
При этом в администрации населенного пункта просят называть бюст не памятником, а «арт-объектом и художественной композицией», пишет «АиФ-СК».
По данным издания, некоторое время назад бюст обнаружили рабочие во время разбора старого дома. Позже изваяние покрасили сотрудники местного сельхозпредприятия и установили в парке.
Пользователи соцсетей отмечают, что вождь на скульптуре «сильно помят и потрепан временем». Некоторые предполагают, что «в этом и есть авторская задумка», другие же просят привлечь авторов к ответственности за «глумление над исторической личностью».
В администрации станицы уточнили, что композиция не стоит на балансе муниципалитета,пишет издание. Между тем, власти допускают, что «помятый» бюст могут демонтировать после внимания в СМИ.
Как выяснили местные журналисты, скульптура стоит там уже около семи лет.
При этом в администрации населенного пункта просят называть бюст не памятником, а «арт-объектом и художественной композицией», пишет «АиФ-СК».
По данным издания, некоторое время назад бюст обнаружили рабочие во время разбора старого дома. Позже изваяние покрасили сотрудники местного сельхозпредприятия и установили в парке.
Пользователи соцсетей отмечают, что вождь на скульптуре «сильно помят и потрепан временем». Некоторые предполагают, что «в этом и есть авторская задумка», другие же просят привлечь авторов к ответственности за «глумление над исторической личностью».
В администрации станицы уточнили, что композиция не стоит на балансе муниципалитета,пишет издание. Между тем, власти допускают, что «помятый» бюст могут демонтировать после внимания в СМИ.
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