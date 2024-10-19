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В Петербурге налётчик извинился перед продавщицей перед тем, как напасть на неё с ножом
Фото: скриншот видео из телеграм-канала ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге вооруженный ножом мужчина ворвался в магазин и перед тем, как напасть на продавщицу, извинился.
«Девушка, извините, я буду угрожать», — слышно на опубликованном полицией видео. После этой фразы злоумышленник схватил женщину, приставил нож к шее и громко потребовал открыть кассу со словами «мне нужны деньги». Продавец отдала ему выручку, после этого мужчина произнес: «Всё, до свидания».
В полиции сообщили, что нападавшим оказался 23-летний житель ЯНАО. Он работает поваром ресторана на Московском проспекте, зарегистрирован в хостеле. Мужчину задержали в пекарне на набережной Мойки примерно через час после нападения.
По данным полиции, продавщица получила ножевое ранение. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью, ее в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.
Повар задержан, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
«Девушка, извините, я буду угрожать», — слышно на опубликованном полицией видео. После этой фразы злоумышленник схватил женщину, приставил нож к шее и громко потребовал открыть кассу со словами «мне нужны деньги». Продавец отдала ему выручку, после этого мужчина произнес: «Всё, до свидания».
В полиции сообщили, что нападавшим оказался 23-летний житель ЯНАО. Он работает поваром ресторана на Московском проспекте, зарегистрирован в хостеле. Мужчину задержали в пекарне на набережной Мойки примерно через час после нападения.
По данным полиции, продавщица получила ножевое ранение. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью, ее в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.
Повар задержан, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
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