В Петербурге налётчик извинился перед продавщицей перед тем, как напасть на неё с ножом

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Санкт-Петербурге вооруженный ножом мужчина ворвался в магазин и перед тем, как напасть на продавщицу, извинился.«Девушка, извините, я буду угрожать», — слышно на опубликованном полицией видео. После этой фразы злоумышленник схватил женщину, приставил нож к шее и громко потребовал открыть кассу со словами «мне нужны деньги». Продавец отдала ему выручку, после этого мужчина произнес: «Всё, до свидания».В полиции сообщили, что нападавшим оказался 23-летний житель ЯНАО. Он работает поваром ресторана на Московском проспекте, зарегистрирован в хостеле. Мужчину задержали в пекарне на набережной Мойки примерно через час после нападения.По данным полиции, продавщица получила ножевое ранение. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью, ее в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.Повар задержан, возбуждено уголовное дело по статье о разбое.