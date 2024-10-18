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Концерт в Екатеринбурге исполнительницы из «чёрного списка» Минкультуры снова отменили
Фото: страница «О! Марго» в соцсети ВК
В Екатеринбурге не состоится запланированный на 8 ноября в клубе «Ц» (переулок Центральный рынок, 6) концерт певицы Маргариты Лебедевой, чей музыкальный проект называется «О! Марго». Информация появилась на странице мероприятия в соцсети ВК.
Это уже вторая отмена концерта «О! Марго» за полгода — изначально выступление было запланировано на 31 мая, однако за три недели до концерта в соцсетях появилось сообщение о его переносе на 8 ноября. Очередного переноса уже не будет — концертный менеджер «О! Марго» Елена Нестерова сказала изданию It’s My City, что мероприятие в этот раз не просто переносят, а именно отменяют.
Анастасия Лебедева приходится дочерью фронтмену группы «Сансара» Александру Гагарину. Как и её отец, певица фигурировала в «чёрном списке» исполнителей, чьи выступления в России рекомендовано не допускать. Список, распространяемый рядом телеграм-каналов, был приложением к документу Минкультуры Красноярского края (с пометкой «для служебного пользования»), однако, судя по истории отмен выступлений фигурирующих в нём лиц, он распространяется на все регионы страны. В прошлом году был отменён концерт «Сансары» в Екатеринбурге — тогда это произошло после публичного возмущения Екатерины Мизулиной, недовольной гражданской позицией Гагарина.
Сама Маргарита пока в своих личных соцсетях отмену выступлений не комментировала — в последнем её посте, датированным сегодняшним днём, говорится о том, что она провела вечер в полиции, однако с отменой выступления, судя по повествованию, это никак не связано. В феврале этого года Лебедева выступала на фестивале New Open Showcase в Екатеринбурге, и даже получила по его итогам приз зрительских симпатий от соцсети ВК.
Это уже вторая отмена концерта «О! Марго» за полгода — изначально выступление было запланировано на 31 мая, однако за три недели до концерта в соцсетях появилось сообщение о его переносе на 8 ноября. Очередного переноса уже не будет — концертный менеджер «О! Марго» Елена Нестерова сказала изданию It’s My City, что мероприятие в этот раз не просто переносят, а именно отменяют.
«В силу независящих от нас обстоятельств концерт будет отменен, да»,
— сказала Нестерова.
Анастасия Лебедева приходится дочерью фронтмену группы «Сансара» Александру Гагарину. Как и её отец, певица фигурировала в «чёрном списке» исполнителей, чьи выступления в России рекомендовано не допускать. Список, распространяемый рядом телеграм-каналов, был приложением к документу Минкультуры Красноярского края (с пометкой «для служебного пользования»), однако, судя по истории отмен выступлений фигурирующих в нём лиц, он распространяется на все регионы страны. В прошлом году был отменён концерт «Сансары» в Екатеринбурге — тогда это произошло после публичного возмущения Екатерины Мизулиной, недовольной гражданской позицией Гагарина.
Скриншот со страницы Маргариты Лебедевой в соцсети ВК
Сама Маргарита пока в своих личных соцсетях отмену выступлений не комментировала — в последнем её посте, датированным сегодняшним днём, говорится о том, что она провела вечер в полиции, однако с отменой выступления, судя по повествованию, это никак не связано. В феврале этого года Лебедева выступала на фестивале New Open Showcase в Екатеринбурге, и даже получила по его итогам приз зрительских симпатий от соцсети ВК.
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