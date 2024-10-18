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Спикер ГД Володин предложил экстрадировать Чубайса
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Спикер Госдумы Володин предложил экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса.
Об этом Володин высказался во время правительственного часа в ГД на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг».
Володин раскритиковал прежнюю реформу в сфере энергетики, которая, по его мнению, привела к тому, что теперь «всё у частников».
«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности. Что нарастили? <...> Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин.
Добавим, что правительственный час прошел с участием вице-премьера Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ Файзуллина.
Об этом Володин высказался во время правительственного часа в ГД на тему «О состоянии коммунальной инфраструктуры и повышении качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг».
Володин раскритиковал прежнюю реформу в сфере энергетики, которая, по его мнению, привела к тому, что теперь «всё у частников».
«Если исследовать и анализировать заявления прежних лет, которые звучали, вот отдадим частнику, вот он будет там наращивать мощности. Что нарастили? <...> Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — заявил Володин.
Добавим, что правительственный час прошел с участием вице-премьера Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ Файзуллина.
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