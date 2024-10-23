Мужчина умер не в ресторане, — уверяют работники заведения общепита в Богдановиче

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Стали известны некоторые подробности трагедии, случившейся в Богдановиче в минувшие выходные. Обнародована и личность погибшего в результате драки мужчиныМужчине, получившему в массовом побоище удары, было сорок пять лет, — сообщают СМИ. В кафе-ресторан «Апшерон», где случилась ночная драка, он пришёл в составе гостей на юбилей, который отмечал там один из посетителей.По свидетельствам работников «Апшерона», погибший действительно во время драки потерял сознание и к нему были вызваны медики. Но он был ещё жив, когда его выносили из заведения. Скончался он на больничной койке на утро.Напомним, что по факту массовики драки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Информация о произошедшем дошла до столицы и в Следственном комитете обещали взять дело на особый контроль.