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Матвиенко попросила мэра Орлова поездить на общественном транспорте в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко после обращений екатеринбуржцев касательно ситуации с наземным транспортом в городе попросила мэра Алексея Орлова чаще пользоваться общественным транспортом.
Ссылаясь на данные результатов мониторинга соцсетей, спикер Совфеда перечислила основные проблемы екатеринбургского общественного транспорта – нерегулярный график движения, большие интервалы, давка в салонах, после чего отдельно выделила жалобу с невозможностью уехать в вечерний час пик от ТРЦ «Гринвич» ни на автобусе, ни на трамвае, и предложила попробовать это сделать екатеринбургскому градоначальнику.
Отметим, что буквально вчера на сильную давку в салонах трамваев и невозможность уехать как раз от того самого «Гринвича» жаловались в своих телеграм-каналах урбанист Алексей Кофман и главред Вечерних ведомостей Владислав Постников.
Ссылаясь на данные результатов мониторинга соцсетей, спикер Совфеда перечислила основные проблемы екатеринбургского общественного транспорта – нерегулярный график движения, большие интервалы, давка в салонах, после чего отдельно выделила жалобу с невозможностью уехать в вечерний час пик от ТРЦ «Гринвич» ни на автобусе, ни на трамвае, и предложила попробовать это сделать екатеринбургскому градоначальнику.
«Мэра Екатеринбурга я бы попросила, если Вас не затруднит, почаще пользоваться общественным транспортом. И, пожалуйста, попробуйте уехать с "Гринвича". Ну, чтобы проверить правильна эта информация [о давках и невозможности уехать в час пик] или нет»,
– сказала Валентина Матвиенко.
Отметим, что буквально вчера на сильную давку в салонах трамваев и невозможность уехать как раз от того самого «Гринвича» жаловались в своих телеграм-каналах урбанист Алексей Кофман и главред Вечерних ведомостей Владислав Постников.
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