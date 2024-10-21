Матвиенко попросила мэра Орлова поездить на общественном транспорте в Екатеринбурге

– сказала Валентина Матвиенко.

«Мэра Екатеринбурга я бы попросила, если Вас не затруднит, почаще пользоваться общественным транспортом. И, пожалуйста, попробуйте уехать с "Гринвича". Ну, чтобы проверить правильна эта информация [о давках и невозможности уехать в час пик] или нет»,