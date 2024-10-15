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Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 40%
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области за год сливочное масло подорожало на 40%. Производители связывают это с дефицитом сырья.
По данным Свердловскстата, 16 октября 2023 года килограмм сливочного масла стоит 775,14 рубля, а 14 октября 2024 года его стоимость достигла 1087,60 рубля за килограмм.
Как пишет 66.ru с ссылкой на владельца компании «Талицкое молоко», из-за дефицита сырого молока, которое ко всему прочему тоже подорожало, выросли и цены на масло. Производитель его стало не выгодно, и его выпуск стали сокращать. В пресс-службе Ирбитского молочного завода изданию дефицит масла объяснили ростом доходов населения и ростом спроса на молочные продукты.
Молоко, пастеризованное, год назад стоило 64,58 руб. за литр, стерилизованное – 90,21 руб., сметана – 272,87 руб. за килограмм, творог – 379,94 руб. По последним данным службы статистики, пастеризованное молоко стало стоить 78,67 руб. за литр, стерилизованное – 108,49 руб., сметана 310,47 руб., творог – 443,05 руб.
По данным Свердловскстата, 16 октября 2023 года килограмм сливочного масла стоит 775,14 рубля, а 14 октября 2024 года его стоимость достигла 1087,60 рубля за килограмм.
Как пишет 66.ru с ссылкой на владельца компании «Талицкое молоко», из-за дефицита сырого молока, которое ко всему прочему тоже подорожало, выросли и цены на масло. Производитель его стало не выгодно, и его выпуск стали сокращать. В пресс-службе Ирбитского молочного завода изданию дефицит масла объяснили ростом доходов населения и ростом спроса на молочные продукты.
Молоко, пастеризованное, год назад стоило 64,58 руб. за литр, стерилизованное – 90,21 руб., сметана – 272,87 руб. за килограмм, творог – 379,94 руб. По последним данным службы статистики, пастеризованное молоко стало стоить 78,67 руб. за литр, стерилизованное – 108,49 руб., сметана 310,47 руб., творог – 443,05 руб.
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