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Сотрудница ГУФСИН из Красноуральска лишилась 1,3 миллиона рублей из-за подработки косметологом

12.36 Среда, 23 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Красноуральске прокуратура в судебном порядке взыскала с сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции местного филиала ГУФСИН свыше 1,3 миллиона рублей, законность которых женщина не смогла подтвердить.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с 2020 года по май 2023 женщина предоставляла гражданам косметологические услуги, несмотря на установленный законодательством запрет на предпринимательскую деятельность для госслужащих. Всё, что она заработала благодаря своему занятию, в справках о доходах не указывала, в связи с чем и доказать законность этих денег она не смогла.

Когда выяснилось, что женщина совмещает свою службу с косметическими услугами, прокуратура направил в суд иск о взыскании того, что она успела заработать на своём увлечении – более 1,3 миллиона рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

Кроме этого, женщину привлекли к дисциплинарной ответственности в виде объявления ей неполного служебного соответствия.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:05 Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
09:44 Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
09:18 Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
01:20 Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
22:05 Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
21:53 ЕСПЧ постановил выплатить компенсации одному екатеринбуржцу и одной екатеринбургской организации
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