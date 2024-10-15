Сотрудница ГУФСИН из Красноуральска лишилась 1,3 миллиона рублей из-за подработки косметологом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Красноуральске прокуратура в судебном порядке взыскала с сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции местного филиала ГУФСИН свыше 1,3 миллиона рублей, законность которых женщина не смогла подтвердить.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, с 2020 года по май 2023 женщина предоставляла гражданам косметологические услуги, несмотря на установленный законодательством запрет на предпринимательскую деятельность для госслужащих. Всё, что она заработала благодаря своему занятию, в справках о доходах не указывала, в связи с чем и доказать законность этих денег она не смогла.Когда выяснилось, что женщина совмещает свою службу с косметическими услугами, прокуратура направил в суд иск о взыскании того, что она успела заработать на своём увлечении – более 1,3 миллиона рублей. Суд исковые требования прокурора удовлетворил.Кроме этого, женщину привлекли к дисциплинарной ответственности в виде объявления ей неполного служебного соответствия.