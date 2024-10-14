За травмы подростка двухлетней давности расплатиться администрация Алапаевска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Две сотни тысяч рублей обязали выплатить из городского бюджета администрацию Алапаевска местному 17-летнему жителю. Таково решение суда, рассматривавшего дело о травмировании парня на автобусной остановке.Ушибленную рану лица и сотрясение головного мозга получил несовершеннолетний (тогда ещё 15-летний) житель Алапаевска в самом начале 2022 года, просто неудачно сев в автобус. Дождавшись на остановке нужного рейса, подросток начал садиться в автобус, когда поскользнулся и сильно ударился — сначала о металлические двери, затем о лесенку, а затем и о ледяную корку на тротуаре. Он чудом не потерял при этом сознание и даже сумел самостоятельно встать и вернуться домой. Рассечённый висок и головная боль заставили его обратиться к врачам, которые и поставили вышеуказанные диагнозы.Мама пострадавшего справедливо рассудила, что за травмы, полученные сыном на улице, кто-то должен понести наказание. Она обратилась в Алапаевский городской суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда сразу с нескольких организаций — с администрации МО город Алапаевск, МКУ «Дирекция единого заказчика», ГКУ СО «Управление автодорог», ИП Фроловой Т.Ю.После того, как судья ознакомился с материалами дела, количество ответчиков сократилось до трёх. Виновными в травмировании подростка были назначены администрацию округа, «Управление автодорог» и «Свердловскавтодор». Суд обязал окружных чиновников выплатить пострадавшей стороне 100 тысяч рублей, а на две другие организации возложил обязанность выплатить по 50 тысяч рублей.И акционерное общество, и Управление дорог подали апелляционную жалобу, сославшись, что в гололёде на улице города виновата только администрация Алапаевска. В Свердловском областном суде с ними согласились и обязали МО выплачивать подростку все 200 тысяч рублей моральной компенсации.