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Мэрия Екатеринбурга меняет второй по значимости градостроительный документ

11.46 Среда, 23 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга инициировала изменения в Правила землепользования и застройки — второй по значимости (после Генплана) документ муниципального уровня, регулирующий градостроительную деятельность. Проект изменений выставлен на общественные обсуждения, итоги которых будут подведены после 1 ноября.

Изменения касаются регламентной части ПЗЗ (есть ещё картографическая – где установлены не общие правила, а градостроительные нормативы и условия для конкретных территорий).

Всего на обсуждения выставлены четыре изменения. Первое вводит в ПЗЗ понятие «общая площадь жилых помещений». Её значение будет ещё одним параметром, который должен учитываться при установлении пределов разрешённого строительства».



Как ни странно, но в текущей редакции ПЗЗ, несмотря на то, что словосочетание «общая площадь жилых помещений» упоминается 43 раза, определение этому понятию дано не было.

Вторым изменением, соответственно, становится включение нового параметра «общая площадь жилых помещений» в перечень параметров разрешённого строительства (ограничивающих предельные значения застройки той или иной территории).

В действующей пока редакции ПЗЗ прописано пять предельных размеры земельных разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.



Третье изменение – новая редакция статьи 41 ПЗЗ. Сейчас она выглядит так:



Предлагается же полностью переписать второй пункт этой статьи:



Четвёртое изменение – введение в ПЗЗ новой статьи 41-1. Вот её полное содержание:




Чем обусловлена необходимость принятия указанных изменений в ПЗЗ, в постановлении о назначении общественных обсуждений не сказано. Вечерние ведомости направили в администрацию Екатеринбурга запрос с целью прояснить, как вносимые изменения отразятся на практике.

В чате общественной организации «Мирные жители», которая занимается, в том числе, градостроительными проблемами, предположили, что изменения по включению в определение подзоны части земельного участка принимают под существующие планы под застройку, в том числе увеличение возможностей для «точечной» застройки. Один из участников поделился с Вечерними ведомостями документом, направленным им в Госжилстройнадзор – в нём он указал на несоответствие Градостроительному кодексу РФ Нормативов градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (утверждены на городском уровне постановлением №3549 от 29.12.2023), и выразил уверенность, что именно это письмо послужило поводом для администрации внести изменения в ПЗЗ. Так ли это на самом деле, на данный момент неизвестно.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
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