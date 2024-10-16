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В банке рассказали о разморозке заблокированных из-за санкций активов
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
После санкционных блокировок управляющие компании частично восстанавливают работу фондов.
Напомним, как сообщали ранее в Банке России, под блокировку попали активы 2,7 млн пайщиков.
О частичной разморозке активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций, рассказали представители Т-Банка. В компании сообщают, что около половины из них доступны для продажи.
Речь идёт об инвестициях в валютные фонды «Вечный портфель». «Нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами», — рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве Толк.
Между тем, в банке отмечают, что вторая половина активов все еще остается заблокированной.
«Мы перевели их в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) TUSD2 и TEUR2. Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене», — говорят в компании.
Там утверждают, что, в случае разблокировки, активы продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам паев.
Напомним, как сообщали ранее в Банке России, под блокировку попали активы 2,7 млн пайщиков.
О частичной разморозке активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций, рассказали представители Т-Банка. В компании сообщают, что около половины из них доступны для продажи.
Речь идёт об инвестициях в валютные фонды «Вечный портфель». «Нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами», — рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве Толк.
Между тем, в банке отмечают, что вторая половина активов все еще остается заблокированной.
«Мы перевели их в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) TUSD2 и TEUR2. Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене», — говорят в компании.
Там утверждают, что, в случае разблокировки, активы продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам паев.
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