Серия лекций про репрессированных этнографов стартует завтра в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вечером четверга, 24 октября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского запускают новый цикл лекций. Общее название его «Репрессированные этнографы. Переломанные судьбы», а первая лекция будет посвящена Ивану Дьякову.Иван Дьяков — это учёный-востоковед, чьё имя давно уже забыто даже в среде профессионалов. Человек очень непростой судьбы, которого из России выгнала революция и гражданская война. В заграничном существовании покоя он тоже не обрёл, оказавшись слишком принципиальным и «неудобным». А снова оказавшись на родине, ставшей такой незнакомой, попал в жернова уже советских репрессий, что сильно сократило ему жизнь. Подробнее о судьбе Ивана Дьякова и особенно о его деятельности в Китае расскажет путешественник, руководитель Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского отделения Русского географического общества Алексей Слепухин.Лекция «Поездка к чуань-мяо. Воспоминания ученого-востоковеда Ивана Андреевича Дьякова», как и весь новый цикл, приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессий. Место её проведения станет Центр депозитарного хранения документов Белинки (здание пристроя, 5 этаж). Начало в шесть часов вечера.