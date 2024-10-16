Вице-президент Т-Банка заявил, что скоро на платформе Т-Инвестиций появятся цифровые активы на базе блокчейна





— сказал Панченко «Мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов Атомайз в экосистему Т. Это не акции и не облигации — это абсолютно новый тип инструментов для заработка, который берёт лучшее от других инструментов»,

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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Вице-президент Т-Банка, СЕО Т-Инвестиции Дмитрий Панченко заявил в рамках деловой программы по финансам и инвестициям конференции Толк, что уже в конце 2024 года на платформе Т-Инвестиций появятся цифровые активы на базе блокчейн технологий.Топ-менеджер Т-Банка также добавил, что в этому году в приложении Т-Инвестиций клиенты смогут добавлять счета других брокеров, чтобы все счета были всегда под рукой. В этом же году соцсеть для инвесторов Пульс отмечает пятилетний юбилей, эта соцсеть с числом пользователей 5 миллионов человек скоро будет доступна в приложении Т-Банка.Онлайн-конференция по финансам и инвестициям Толк проходит с 22 по 25 октября. На конференции два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями.