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Парк Сказов вырвался в лидеры в номинации Russian Traveler Awards 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Арамильский Парк Сказов вырвался в лидеры в номинации «Общественное пространство» онлайн-голосования за самые популярные туристические достопримечательности России – «Russian Traveler Awards 2024», получив 26% голосов.
Уступает тематическому парку, посвященному народным сказам и творчеству П.П. Бажова, в этой номинации Московский зоопарк, занявший второе место с 25%. На третьем с более ощутимым отрывом лесной комплекс «Ягом» в Ханты-Мансийском автономном округе.
Напомним, о том чем примечателен Парк Сказов мы подробно рассказывали в этом материале.
Голосование продолжается до 31 октября. Поддержать туристические достопримечательности региона можно и в других номинациях:
– «Легенды Талькового кольца» с долей в 6% – Инклюзивный экологический маршрут;
– «Гора Белая» с 2% – Горнолыжный курорт;
– Уральская лаковая роспись по металлу с 2% – Народный промысел;
– Верхотурский каменный кремль с 1% – Культурно-исторический объект;
– Уральская уха «Чусовуха» с 1% – Национальное блюдо;
– «Императорский маршрут» с 1% – Экскурсионный туристический маршрут.
Для этого нужно зайти авторизоваться на сайте премии Russian Traveler Awards 2024 через профиль в Яндексе.
Уступает тематическому парку, посвященному народным сказам и творчеству П.П. Бажова, в этой номинации Московский зоопарк, занявший второе место с 25%. На третьем с более ощутимым отрывом лесной комплекс «Ягом» в Ханты-Мансийском автономном округе.
Напомним, о том чем примечателен Парк Сказов мы подробно рассказывали в этом материале.
«Это та редкая возможность для нашего региона занять первое место, ведь прошлые года никто от нашей области не занимал первое место в этой престижной премии. Мы надеемся, что жители Екатеринбурга и всей Свердловской области поддержат нас и участников в других номинациях своим голосом. Например, природный парк Бажовские места с инклюзивным экологическим маршрутом "Легенды Талькового кольца". Сейчас у них 7% в номинации экомаршрут»,
– прокомментировал PR-специалист Парка Сказов Владислав Бородин.
Голосование продолжается до 31 октября. Поддержать туристические достопримечательности региона можно и в других номинациях:
– «Легенды Талькового кольца» с долей в 6% – Инклюзивный экологический маршрут;
– «Гора Белая» с 2% – Горнолыжный курорт;
– Уральская лаковая роспись по металлу с 2% – Народный промысел;
– Верхотурский каменный кремль с 1% – Культурно-исторический объект;
– Уральская уха «Чусовуха» с 1% – Национальное блюдо;
– «Императорский маршрут» с 1% – Экскурсионный туристический маршрут.
Для этого нужно зайти авторизоваться на сайте премии Russian Traveler Awards 2024 через профиль в Яндексе.
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