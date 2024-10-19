Парк Сказов вырвался в лидеры в номинации Russian Traveler Awards 2024

– прокомментировал PR-специалист Парка Сказов Владислав Бородин.

«Это та редкая возможность для нашего региона занять первое место, ведь прошлые года никто от нашей области не занимал первое место в этой престижной премии. Мы надеемся, что жители Екатеринбурга и всей Свердловской области поддержат нас и участников в других номинациях своим голосом. Например, природный парк Бажовские места с инклюзивным экологическим маршрутом "Легенды Талькового кольца". Сейчас у них 7% в номинации экомаршрут»,