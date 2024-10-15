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СМИ: в Новосибирске шесть человек с ножом и баллончиком напали на курьера
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Новосибирске на курьера напала группа из шести человек, пишут СМИ.
Видео с камеры публикует телеграм-канал «Антифа ру». На кадрах видно, как мужчина с пакетом подходит к двери подъезда и набирает код домофона. В это время к нему подбегает группа молодых людей в масках и капюшонах. Один из них распыляет баллончик в лицо курьеру, другие бросаются на него и избивают. Слышно, как кто-то кричит «Убивай!». Телеграм-канал пишет, что речь идёт о группе неонацистов.
По информации в СМИ, курьер в больнице, он получил различные травмы и порезы ножом.
Издание КП-Новосибирск со ссылкой на источник сообщает, что пятерых из нападавших уже якобы задержали.
Между тем подтверждения этой информации и официальных комментариев от СК и прокуратуры по факту нападения пока нет.
Видео с камеры публикует телеграм-канал «Антифа ру». На кадрах видно, как мужчина с пакетом подходит к двери подъезда и набирает код домофона. В это время к нему подбегает группа молодых людей в масках и капюшонах. Один из них распыляет баллончик в лицо курьеру, другие бросаются на него и избивают. Слышно, как кто-то кричит «Убивай!». Телеграм-канал пишет, что речь идёт о группе неонацистов.
По информации в СМИ, курьер в больнице, он получил различные травмы и порезы ножом.
Издание КП-Новосибирск со ссылкой на источник сообщает, что пятерых из нападавших уже якобы задержали.
Между тем подтверждения этой информации и официальных комментариев от СК и прокуратуры по факту нападения пока нет.
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