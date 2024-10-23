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При взрыве газа в Сухом Логу чудом не пострадала девочка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«КП-Екатеринбург» сообщает со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, что в момент взрыва газа в пятиэтажке на улице Белинского в Сухом Логу в квартире находилась пятилетняя девочка.
По его данным, малышка почувствовала запах газа, после чего ушла в ванную, чтобы помыть руки. В экстренных службах считают, что именно это могло спасти ей жизнь. Родителей в момент происшествия дома не было.
Валерий Горелых также рассказал, что в 2021 году эту квартиру отключили от газа из-за больших долгов. В связи с этим сейчас рассматривается версия о самовольном подключении газа жильцами квартире, в результате чего и произошла утечка.
Сама квартира принадлежит пожилой женщине, но в ней сейчас живёт её внук с супругой и маленькой дочкой.
По его данным, малышка почувствовала запах газа, после чего ушла в ванную, чтобы помыть руки. В экстренных службах считают, что именно это могло спасти ей жизнь. Родителей в момент происшествия дома не было.
Валерий Горелых также рассказал, что в 2021 году эту квартиру отключили от газа из-за больших долгов. В связи с этим сейчас рассматривается версия о самовольном подключении газа жильцами квартире, в результате чего и произошла утечка.
Сама квартира принадлежит пожилой женщине, но в ней сейчас живёт её внук с супругой и маленькой дочкой.
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