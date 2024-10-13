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В Баку из-за мощного ливня затоплены дороги, людей эвакуируют из опасных районов
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Баку мощные ливни привели к затоплениям тоннелей, машины встали в пробки, перекрыта часть улиц.
Редкое для столицы Азербайджана климатическое явление привело к коллапсу в городе. По информации в местных изданиях, из-за затопления в тоннелях изменена схема движения городских автобусов.
Во вторник в Сураханском районе в тоннеле почти полностью ушёл под воду пассажирский автобус. Пассажиров вызволяли с помощью веревки, пишет Sputnik Азербайджан.
В поселке Мардакян произошло мощное обрушение каменного ограждения у местной школы, занятия приостановлены.
Спасатели МЧС эвакуировали людей с затопленных участков, пишет издание. Дорожная полиция просит водителей не использовать личный транспорт в районах, наиболее пострадавших от ливня.
Также в СМИ сообщается, что в городе не функционируют ливневые стоки, которые были оборудованы в советское время.
Мощные ливни обрушились на Баку утром в понедельник.
Редкое для столицы Азербайджана климатическое явление привело к коллапсу в городе. По информации в местных изданиях, из-за затопления в тоннелях изменена схема движения городских автобусов.
Во вторник в Сураханском районе в тоннеле почти полностью ушёл под воду пассажирский автобус. Пассажиров вызволяли с помощью веревки, пишет Sputnik Азербайджан.
В поселке Мардакян произошло мощное обрушение каменного ограждения у местной школы, занятия приостановлены.
Спасатели МЧС эвакуировали людей с затопленных участков, пишет издание. Дорожная полиция просит водителей не использовать личный транспорт в районах, наиболее пострадавших от ливня.
Также в СМИ сообщается, что в городе не функционируют ливневые стоки, которые были оборудованы в советское время.
Мощные ливни обрушились на Баку утром в понедельник.
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