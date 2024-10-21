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Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
Синоптики вновь прогнозируют в Свердловской области дожди и временами мокрый снег. Ожидается, что такая погода сохранится до конца недели.
В четверг, 24 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +1...+6°C, днём +5...+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +4...+6°C, днём +6...+8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 25 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём в отдельных районах небольшой дождь. Ночью -1...+4°C, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый дождь. Ночью +2...+4°C, днём +5...+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +1...+6°C, днём +5...+10°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +4...+6°C, днём +6...+8°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 25 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере временами с мокрым снегом, днём в отдельных районах небольшой дождь. Ночью -1...+4°C, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый дождь. Ночью +2...+4°C, днём +5...+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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