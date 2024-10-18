В Подмосковье задержаны заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Подмосковье задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.Оба фигуранта доставлены в следственные органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.В региональном СК рассказали подробности покушения. По версии следствия, в сентябре заказчик обратился к своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он предложил 20 млн рублей за убийство, и тот согласился исполнить заказ.«Заказчик передал предоплату в размере 500 тыс рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве», — сообщили в СК.В ведомстве добавили, что киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.Напомним, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Официально имя пострадавшего не называют. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь о помощнике депутата Госдумы Шерипе Алихаджиеве.Потерпевший после покушения был госпитализирован с огнестрельными ранениями.