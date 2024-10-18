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В Подмосковье задержаны заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Подмосковье задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева.
Оба фигуранта доставлены в следственные органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
В региональном СК рассказали подробности покушения. По версии следствия, в сентябре заказчик обратился к своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он предложил 20 млн рублей за убийство, и тот согласился исполнить заказ.
«Заказчик передал предоплату в размере 500 тыс рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
Напомним, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Официально имя пострадавшего не называют. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь о помощнике депутата Госдумы Шерипе Алихаджиеве.
Потерпевший после покушения был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Оба фигуранта доставлены в следственные органы, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
В региональном СК рассказали подробности покушения. По версии следствия, в сентябре заказчик обратился к своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Он предложил 20 млн рублей за убийство, и тот согласился исполнить заказ.
«Заказчик передал предоплату в размере 500 тыс рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
Напомним, покушение произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Официально имя пострадавшего не называют. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь о помощнике депутата Госдумы Шерипе Алихаджиеве.
Потерпевший после покушения был госпитализирован с огнестрельными ранениями.
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