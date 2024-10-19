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В Верхней Пышме дали старт VI Международному молодёжному кинофестивалю «Медный цветок»
Фото предоставлено организаторами
В Верхней Пышме стартовал Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок». Он в Медной столице Урала проводится в шестой раз. Комитет фестиваля просмотрел 750 фильмов из 59 стран мира, чтобы выбрать самые сильные работы для конкурса.
В итоге в программу вошли 89 работ из 19 стран от режиссёров в возрасте до 25 лет. Лучшие картины получат награды, главная из которых «Медный цветок» – дендрит, «выращенный» из кристаллов меди в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь» по специальной технологии и установленный на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов.
Показы картин участников фестиваля будут идти с 15 по 23 ноября на нескольких площадках в Верхней Пышме и в Доме кино в Екатеринбурге. Церемония награждения победителей состоится 23 ноября в ДК «Металлург» в Верхней Пышме.
Юным зрителям скучать тоже не придётся. Всю неделю для них будут проводить мастер-классы по анимации и технике речи, а ребята постарше смогу познакомиться с профессиями мира кино, попробовать себя в качестве операторов фильмов и узнать про документальное кино от режиссёров и операторов.
Международный кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным лучшее». Все показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля – бесплатные.
Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться на них можно будет в начале ноября в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля ВКонтакте.
В итоге в программу вошли 89 работ из 19 стран от режиссёров в возрасте до 25 лет. Лучшие картины получат награды, главная из которых «Медный цветок» – дендрит, «выращенный» из кристаллов меди в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь» по специальной технологии и установленный на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов.
Показы картин участников фестиваля будут идти с 15 по 23 ноября на нескольких площадках в Верхней Пышме и в Доме кино в Екатеринбурге. Церемония награждения победителей состоится 23 ноября в ДК «Металлург» в Верхней Пышме.
Юным зрителям скучать тоже не придётся. Всю неделю для них будут проводить мастер-классы по анимации и технике речи, а ребята постарше смогу познакомиться с профессиями мира кино, попробовать себя в качестве операторов фильмов и узнать про документальное кино от режиссёров и операторов.
Международный кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным лучшее». Все показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля – бесплатные.
Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться на них можно будет в начале ноября в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля ВКонтакте.
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