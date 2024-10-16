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В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе ВИЗа пропал 13-летний мальчик. В последний раз родные видели его вчера, 22 октября. Сейчас его ищут волонтёры и полиция.
Мальчик ростом 162 сантиметров, плотного телосложения, с серо-голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был в чёрной куртке, рыжей толстовке, чёрных штанах, чёрных кроссовках, чёрной шапке со вставками в виде пластиковых глаз. С собой у него была чёрная поясная сумка с белой надписью.
Сейчас пропавшего ищут добровольцы из «Прорыв» и сотрудники ОП №9. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-09 или «112», «102».
Обновлено (23 октября 2024 года 17.18): ребёнка нашли. Живой.
Мальчик ростом 162 сантиметров, плотного телосложения, с серо-голубыми глазами и русыми волосами. На момент пропажи был в чёрной куртке, рыжей толстовке, чёрных штанах, чёрных кроссовках, чёрной шапке со вставками в виде пластиковых глаз. С собой у него была чёрная поясная сумка с белой надписью.
Сейчас пропавшего ищут добровольцы из «Прорыв» и сотрудники ОП №9. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-09 или «112», «102».
Обновлено (23 октября 2024 года 17.18): ребёнка нашли. Живой.
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