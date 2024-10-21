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На встречу с писателем Евгением Чижовым приглашают в Зал Свободы Ельцин Центра
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшую пятницу, 25 октября, в Зале Свободы Ельцин Центра состоится творческий вечер писателя Евгения Чижова. Столичный гость расскажет о своих книгах и порассуждает об эпохе, в которой мы живём.
Евгений Чижов — автор романов «Тёмное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Собиратель рая», «Перевод с подстрочника». За свои произведения был удостоен многих литературных премий, в том числе премии Союза писателей Москвы «Венец». В своих книгах он ставит вопросы о том, чем живёт современная Россия и какое будущее её ждёт, если она продолжит ориентироваться на Восток.
Творческая встреча с Чижовым в Екатеринбурге пройдёт под названием «Два города», и наверняка московский писатель и его уральские читатели обсудят, помимо прочего, взаимоотношения двух столиц — региональной и государственной.
Мероприятие запланировано на пятницу, на семь часов вечера. Вход на творческую встречу с писателем Евгением Чижовым будет свободным, но организаторы просят желающих попасть на неё предварительно зарегистрироваться на сайте Ельцин Центра.
Евгений Чижов — автор романов «Тёмное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Собиратель рая», «Перевод с подстрочника». За свои произведения был удостоен многих литературных премий, в том числе премии Союза писателей Москвы «Венец». В своих книгах он ставит вопросы о том, чем живёт современная Россия и какое будущее её ждёт, если она продолжит ориентироваться на Восток.
Творческая встреча с Чижовым в Екатеринбурге пройдёт под названием «Два города», и наверняка московский писатель и его уральские читатели обсудят, помимо прочего, взаимоотношения двух столиц — региональной и государственной.
Мероприятие запланировано на пятницу, на семь часов вечера. Вход на творческую встречу с писателем Евгением Чижовым будет свободным, но организаторы просят желающих попасть на неё предварительно зарегистрироваться на сайте Ельцин Центра.
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