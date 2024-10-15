Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей

– объяснили в департаменте информполитики региона.

«Но сделать снимок, отражающий то, что помогает автору, несмотря на зрелый возраст, сохранять активность, молодость и позитивный настрой. Для кого-то это ежедневные прогулки с собакой, овощи и фрукты со своего огорода, в выращивание которых было вложено немало сил, весёлые игры с внуками, занятия йогой или скандинавской ходьбой»,