Возрастное ограничение 18+

Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей

15.12 Среда, 23 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Минздрав Свердловской области предлагает жителям региона, кому уже больше 60 лет, поучаствовать в конкурсе «Фото на комоде», для участия в котором нужно сделать фотографию на тему здорового образа жизни.

«Но сделать снимок, отражающий то, что помогает автору, несмотря на зрелый возраст, сохранять активность, молодость и позитивный настрой. Для кого-то это ежедневные прогулки с собакой, овощи и фрукты со своего огорода, в выращивание которых было вложено немало сил, весёлые игры с внуками, занятия йогой или скандинавской ходьбой»,

– объяснили в департаменте информполитики региона.


Снимок должен быть только один. Фотографию также нужно сопроводить коротким рассказом о том, как та или иная полезная привычка наполняет красками жизнь и продлевает её. Работы на конкурс принимаются на электронную почту Psi_gcmp@mail.ru до 24 ноября.

Узнать больше о деталях конкурса можно здесь или по телефону +7 (343) 295-14-90.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловский минздрав отказывался кормить малолетнего инвалида
15 октября 2024
Уральцы могут принять участие в конкурсе на помощь старшему поколению в создании объявлений
18 октября 2024
В Екатеринбурге стартует Неделя (не)видимой инвалидности
15 октября 2024
После замедлений YouTube жители Свердловской области стали активнее переходить на NUUM
18 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:12 Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
16:41 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
16:25 При взрыве газа в Сухом Логу чудом не пострадала девочка
15:32 В Сухом Логу в доме на Белинского произошёл взрыв газа
15:12 Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
14:48 Екатеринбурженка два года получала пособия за несуществующего ребёнка
14:35 Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 40%
13:47 У Свердловского областного суда поменялись номера
13:08 Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, могут снова перенести
12:36 Сотрудница ГУФСИН из Красноуральска лишилась 1,3 миллиона рублей из-за подработки косметологом
12:06 Парк Сказов вырвался в лидеры в номинации Russian Traveler Awards 2024
10:57 СК организовал проверку после пожара в Качканаре
10:42 Глава СК потребовал доклад о гибели человека в массовое драки в Богдановиче
10:05 Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
09:44 Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
09:18 Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
01:20 Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
22:05 Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
21:53 ЕСПЧ постановил выплатить компенсации одному екатеринбуржцу и одной екатеринбургской организации
21:16 В кафе-ресторане Богдановича в драке убили человека
20:56 Тянущийся с 2022 года ремонт двух екатеринбургских улиц обещают закончить к ноябрю
20:08 На предновогодний бал в екатеринбургском музее уже начали продавать билеты
19:26 Ударившего полицейских жителя Ревды заставят потрудиться
19:02 Екатеринбургская веткликника «Доверие» ищет, кому доверить хвостатого бродяжку
18:42 Более 9,5 тысяч правонарушений пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
Все новости Свердловской области
17:14 Захарова заявила о беспрецедентной кибератаке на сайт МИД РФ
16:59 Спикер ГД Володин предложил экстрадировать Чубайса
16:13 На Ставрополье объяснили появление «помятого» памятника Сталину
14:52 Исследование: число вакансий в сельском хозяйстве в РФ выросло на 86% в 2023 году
14:10 В школе ЯНАО девятиклассник выстрелил из пневматики в ногу другому ученику
17:49 ГД приняла закон об увеличении МРОТ до 22 440 рублей с 1 января
17:33 В банке рассказали о разморозке заблокированных из-за санкций активов
16:05 В Баку из-за мощного ливня затоплены дороги, людей эвакуируют из опасных районов
15:13 СКР: против экс-сенатора Арашукова возбудили дело о взятке сотруднику ФСИН
14:38 Вице-президент Т-Банка заявил, что скоро на платформе Т-Инвестиций появятся цифровые активы на базе блокчейна
14:36 Омбудсмен: в России 220 тысяч детей живут в семьях в социально опасном положении
13:57 В Подмосковье задержаны заказчик и исполнитель покушения на помощника депутата Госдумы
18:40 ВЦИОМ: 66% россиян сомневаются в целесообразности штрафов за пропаганду чайлдфри
17:34 В Петербурге налётчик извинился перед продавщицей перед тем, как напасть на неё с ножом
16:42 СМИ: в Новосибирске шесть человек с ножом и баллончиком напали на курьера
15:53 После заявления кемеровских шахтеров о голодовке возбудили дело о невыплате зарплаты
14:46 Профессор из Китая предложил жениться на россиянках, чтобы решить проблему демографии
17:06 На форуме Finopolis 2024 обсудили перспективы электронной ипотеки
16:03 СК: у Минобороны похитили имущественный комплекс в Балашихе за 244 млн рублей
15:19 Экс-глава Российской венчурной компании приговорён к четырем годам колонии
14:52 Бастрыкин: СК установил более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
14:16 В Минсельхозе заявили, что ситуация с яйцами в России стабильна
11:29 На Авито в тестовом режиме заработает объединённый рейтинг
16:00 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
15:13 Суд в Москве приговорил бывшего главного нарколога России к семи годам колонии
14:01 В Якутии водитель внедорожника избил подростка из-за фиолетовой куртки
Все новости России и мира
17:12 Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
16:41 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
16:25 При взрыве газа в Сухом Логу чудом не пострадала девочка
15:32 В Сухом Логу в доме на Белинского произошёл взрыв газа
15:12 Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
14:48 В 2024 году Росреестр Прикамья дистанционно обследовал более 124 тысяч гектаров земель
14:48 Екатеринбурженка два года получала пособия за несуществующего ребёнка
14:47 Ученые Пермского политеха модифицировали алгоритм оценки технического состояния оборудования
14:35 Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 40%
13:47 У Свердловского областного суда поменялись номера
13:08 Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, могут снова перенести
12:36 Сотрудница ГУФСИН из Красноуральска лишилась 1,3 миллиона рублей из-за подработки косметологом
12:06 Парк Сказов вырвался в лидеры в номинации Russian Traveler Awards 2024
10:57 СК организовал проверку после пожара в Качканаре
10:42 Глава СК потребовал доклад о гибели человека в массовое драки в Богдановиче
10:05 Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
09:44 Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
09:18 Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
01:20 Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
22:05 Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
21:53 ЕСПЧ постановил выплатить компенсации одному екатеринбуржцу и одной екатеринбургской организации
21:16 В кафе-ресторане Богдановича в драке убили человека
20:56 Тянущийся с 2022 года ремонт двух екатеринбургских улиц обещают закончить к ноябрю
20:08 На предновогодний бал в екатеринбургском музее уже начали продавать билеты
19:26 Ударившего полицейских жителя Ревды заставят потрудиться
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK