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Свердловский Минздрав объявил конкурс фото на тему здорового образа для пожилых людей
Фото: Вечерние ведомости
Минздрав Свердловской области предлагает жителям региона, кому уже больше 60 лет, поучаствовать в конкурсе «Фото на комоде», для участия в котором нужно сделать фотографию на тему здорового образа жизни.
Снимок должен быть только один. Фотографию также нужно сопроводить коротким рассказом о том, как та или иная полезная привычка наполняет красками жизнь и продлевает её. Работы на конкурс принимаются на электронную почту Psi_gcmp@mail.ru до 24 ноября.
Узнать больше о деталях конкурса можно здесь или по телефону +7 (343) 295-14-90.
«Но сделать снимок, отражающий то, что помогает автору, несмотря на зрелый возраст, сохранять активность, молодость и позитивный настрой. Для кого-то это ежедневные прогулки с собакой, овощи и фрукты со своего огорода, в выращивание которых было вложено немало сил, весёлые игры с внуками, занятия йогой или скандинавской ходьбой»,
– объяснили в департаменте информполитики региона.
Снимок должен быть только один. Фотографию также нужно сопроводить коротким рассказом о том, как та или иная полезная привычка наполняет красками жизнь и продлевает её. Работы на конкурс принимаются на электронную почту Psi_gcmp@mail.ru до 24 ноября.
Узнать больше о деталях конкурса можно здесь или по телефону +7 (343) 295-14-90.
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