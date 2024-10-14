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ВЦИОМ: 66% россиян сомневаются в целесообразности штрафов за пропаганду чайлдфри
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности введения штрафов за «пропаганду чайлдфри».
Большинство считает, что эти меры никак не повлияют на рождаемость в стране.
Такие данные приводит ВЦИОМ. Центр провел опрос среди населения на тему «нужно ли бороться с чайлдфри».
Авторы исследования цитируют пояснительную записку к нашумевшему законопроекту: «пропаганда сознательной бездетности <...> формирует обстоятельства для депопуляции населения». «Сказать, что россияне согласны с последним из доводов, скорее нельзя: большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране», — выяснили социологи.
По версии ВЦИОМ, значительная часть общества видит «более глубокие социальные и экономические факторы, которые определяют решение о рождении детей».
«Действенность и реальная польза “наказания” за пропаганду чайлдфри вызывают сомнения даже у сторонников штрафов: 53% видят в них пользу, но 28%, хотя и поддерживают введение штрафов, убеждены — проку от них не будет, то есть их поддержка довольно номинальная», — сообщается на сайте центра.
Исследователи добавляют, что формальный характер поддержки штрафов свидетельствует о «социально желательном поведении».
«Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», — считают аналитики ВЦИОМ.
Напомним, законопроект о крупных штрафах находится на рассмотрении Госдумы, он был одобрен в первом чтении.
Большинство считает, что эти меры никак не повлияют на рождаемость в стране.
Такие данные приводит ВЦИОМ. Центр провел опрос среди населения на тему «нужно ли бороться с чайлдфри».
Авторы исследования цитируют пояснительную записку к нашумевшему законопроекту: «пропаганда сознательной бездетности <...> формирует обстоятельства для депопуляции населения». «Сказать, что россияне согласны с последним из доводов, скорее нельзя: большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране», — выяснили социологи.
По версии ВЦИОМ, значительная часть общества видит «более глубокие социальные и экономические факторы, которые определяют решение о рождении детей».
«Действенность и реальная польза “наказания” за пропаганду чайлдфри вызывают сомнения даже у сторонников штрафов: 53% видят в них пользу, но 28%, хотя и поддерживают введение штрафов, убеждены — проку от них не будет, то есть их поддержка довольно номинальная», — сообщается на сайте центра.
Исследователи добавляют, что формальный характер поддержки штрафов свидетельствует о «социально желательном поведении».
«Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», — считают аналитики ВЦИОМ.
Напомним, законопроект о крупных штрафах находится на рассмотрении Госдумы, он был одобрен в первом чтении.
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