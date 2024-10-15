Возрастное ограничение 18+
Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, могут снова перенести
Фото: Вечерние ведомости
Всемирные игры дружбы, которые планировали провести в Москве и Екатеринбурге летом 2025 года, могут снова перенести. На этот раз уже на 2026 год. Такую позицию в интервью «Известиям» выразил глава Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке.
Поэтому он убеждён, что Игры дружбы лучше провести в 2026 году.
Напомним, изначально Всемирные игры Дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября этого года, но в итоге даты проведения турнира пересмотрели, сославшись на то, что атлетам, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года, нужно больше времени для восстановления.
«Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях»,
– считает Вальке.
Поэтому он убеждён, что Игры дружбы лучше провести в 2026 году.
Напомним, изначально Всемирные игры Дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября этого года, но в итоге даты проведения турнира пересмотрели, сославшись на то, что атлетам, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года, нужно больше времени для восстановления.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сроки ввода екатеринбургского ТРЦ «Золотой» остаются прежними
15 октября 2024
15 октября 2024