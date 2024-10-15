Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, могут снова перенести

– считает Вальке.

«Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях»,