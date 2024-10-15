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Игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге, могут снова перенести

13.08 Среда, 23 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Всемирные игры дружбы, которые планировали провести в Москве и Екатеринбурге летом 2025 года, могут снова перенести. На этот раз уже на 2026 год. Такую позицию в интервью «Известиям» выразил глава Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке.

«Объясню почему: до лета 2025 года осталось не так много времени. И с точки зрения логистики, с точки зрения организации, это будет очень тяжелый процесс. Мы же должны заранее разослать приглашения спортсменам, согласовать это на всех уровнях»,

– считает Вальке.


Поэтому он убеждён, что Игры дружбы лучше провести в 2026 году.

Напомним, изначально Всемирные игры Дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября этого года, но в итоге даты проведения турнира пересмотрели, сославшись на то, что атлетам, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года, нужно больше времени для восстановления.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:44 Очередное ДТП произошло в свердловском посёлке с участием подростков на питбайке
09:18 Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
01:20 Из-за инцидента с бортом госавиации екатеринбургский аэропорт Кольцово был вынужден ограничить приём рейсов
22:05 Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
21:53 ЕСПЧ постановил выплатить компенсации одному екатеринбуржцу и одной екатеринбургской организации
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