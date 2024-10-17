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После заявления кемеровских шахтеров о голодовке возбудили дело о невыплате зарплаты
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Кемеровской области шахтёры заявили, что намерены провести голодовку из-за невыплаты зарплаты. После этого в СК возбудили уголовное дело, проверку на предприятии проводит прокуратура.
По данным региональной прокуратуры, 382 работника ООО «Шахта “Инская”» не получают зарплату с июня, задолженность составила 46 млн рублей.
При этом предприятие уже штрафовали в этом году. Так, руководству шахты ранее было внесено 10 представлений, возбуждено восемь административных дел о невыплате или неполной выплате зарплаты, были назначены штрафы на общую сумму 285 тыс. рублей, сообщает прокуратура. По данным ведомства, тогда перед работниками шахты погасили задолженность по зарплате в 100 млн рублей.
После того, как в местных изданиях распространились новости о планируемой голодовке шахтеров, в СК возбудили уголовное дело (по информации в СМИ, это произошло «спустя несколько часов» после публикаций).
«В рамках расследования уголовного дела будут допрошены работники и должностные лица организации, изъята интересующая следствие документация. Судебно-бухгалтерская экспертиза установит, на какие цели расходовались денежные средства предприятия, а также точное количество работников, перед которыми образовалась задолженность», — заявили в СК.
По сообщениям в местных СМИ, шахтёры планировали начать голодовку в понедельник, 21 октября.
По данным региональной прокуратуры, 382 работника ООО «Шахта “Инская”» не получают зарплату с июня, задолженность составила 46 млн рублей.
При этом предприятие уже штрафовали в этом году. Так, руководству шахты ранее было внесено 10 представлений, возбуждено восемь административных дел о невыплате или неполной выплате зарплаты, были назначены штрафы на общую сумму 285 тыс. рублей, сообщает прокуратура. По данным ведомства, тогда перед работниками шахты погасили задолженность по зарплате в 100 млн рублей.
После того, как в местных изданиях распространились новости о планируемой голодовке шахтеров, в СК возбудили уголовное дело (по информации в СМИ, это произошло «спустя несколько часов» после публикаций).
«В рамках расследования уголовного дела будут допрошены работники и должностные лица организации, изъята интересующая следствие документация. Судебно-бухгалтерская экспертиза установит, на какие цели расходовались денежные средства предприятия, а также точное количество работников, перед которыми образовалась задолженность», — заявили в СК.
По сообщениям в местных СМИ, шахтёры планировали начать голодовку в понедельник, 21 октября.
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