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После заявления кемеровских шахтеров о голодовке возбудили дело о невыплате зарплаты

15.53 Понедельник, 21 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Кемеровской области шахтёры заявили, что намерены провести голодовку из-за невыплаты зарплаты. После этого в СК возбудили уголовное дело, проверку на предприятии проводит прокуратура.

По данным региональной прокуратуры, 382 работника ООО «Шахта “Инская”» не получают зарплату с июня, задолженность составила 46 млн рублей.

При этом предприятие уже штрафовали в этом году. Так, руководству шахты ранее было внесено 10 представлений, возбуждено восемь административных дел о невыплате или неполной выплате зарплаты, были назначены штрафы на общую сумму 285 тыс. рублей, сообщает прокуратура. По данным ведомства, тогда перед работниками шахты погасили задолженность по зарплате в 100 млн рублей.

После того, как в местных изданиях распространились новости о планируемой голодовке шахтеров, в СК возбудили уголовное дело (по информации в СМИ, это произошло «спустя несколько часов» после публикаций).

«В рамках расследования уголовного дела будут допрошены работники и должностные лица организации, изъята интересующая следствие документация. Судебно-бухгалтерская экспертиза установит, на какие цели расходовались денежные средства предприятия, а также точное количество работников, перед которыми образовалась задолженность», — заявили в СК.

По сообщениям в местных СМИ, шахтёры планировали начать голодовку в понедельник, 21 октября.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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