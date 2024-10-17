Исследование: число вакансий в сельском хозяйстве в РФ выросло на 86% в 2023 году

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве. Так, число вакансий в этой сфере в выросло на 86% в 2023 году.Такие данные приводятся в совместном исследовании селекционно-семеноводческой компании RUSEED и сервиса Авито Работа.Эксперты отмечают, что в этом году число вакансий также растет. Так, весной, перед началом сезона, число вакансий в сфере сельского хозяйства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло на 91%, или в 1,9 раза, отмечают исследователи.В целом, по данным Минсельхоза, отрасли не хватает около 200 тысяч человек, в том числе высококвалифицированных специалистов — селекционеров, агрономов, семеноводов.Средние зарплаты для новых специалистов, по данным аналитиков, также увеличились на 26% и достигают 82 тыс. 297 руб.«Летом 2024 года агрономы стали лидерами по росту зарплат. Компании на Авито Работа повысили предложение на 15% по отношению к аналогичному периоду в 2023-м. Сегодня им готовы платить в среднем 88,08 тыс. руб. в месяц», — отмечается в исследовании.Впрочем, эксперты добавляют, что размер оклада сильно зависит от региона и компетенций. Например, у агрономов по семеноводству средний заработок выше, таким узким специалистам предлагают до 160 тыс. рублей.«Эксперты, опрошенные для исследования, отмечают среди основных причин кадрового дефицита в АПК непопулярность сельскохозяйственных профессий у молодежи, а также недостаточное финансирование отрасли растениеводства в последние 20 лет. При этом ситуация в последние годы значительно меняется — зарплаты в отрасли увеличиваются, улучшается технологическое оснащение», — отмечают авторы исследования.Решить проблему с кадрами может господдержка отрасли, переобучение соискателей, а также популяризация сельского хозяйства, считают опрошенные эксперты.«Сельское хозяйство — это не про сараи и сеновалы. Сегодня это интересная, высокотехнологичная сфера. Агроном — это уже скорее IT-специалист, чем рабочий. Он оперирует огромным количеством данных и принимает важные для компании решения. И зарплата у опытного сотрудника на уровне зарплаты программиста. Важно, что работают специалисты сейчас в современных условиях на высокотехнологичном оборудовании», – рассказал управляющий партнер компании RUSEED Марк Гехт.«Согласно нашим исследованиям, порядка 80% работодателеий испытывают дефицит кадров и трудности с привлечением персонала. В конкурентной гонке за специалистами компании из сельхозотрасли привлекают соискателей интересными задачами, увеличивают зарплатные предложения, предлагают гибкие графики работы и улучшают социальные пакеты», – прокомментировал управляющий директор сервиса Авито Работа Дмитрий Пучков.